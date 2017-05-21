Свердловские полицейские готовятся к периоду выпускных и последних звонков

Праздничные мероприятия традиционно пройдут в мае-июне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
В Свердловской области полицейские готовятся к охране правопорядка в период школьных выпускных и последних звонков, сообщил 22 мая пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- За каждым учебным заведением закреплен ответственный из числа руководства территориального ОВД, проведены рабочие встречи и инструктажи с преподавательским составом. Органы внутренних дел окажут содействие организаторам в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах их проведения, - рассказал Валерий Николаевич.
Все объекты, где планируется проводить праздники для выпускников, полицейские проверят на предмет защищенности. Районные отделы полиции должны обсудить с властями свердловских муниципалитетов вопрос о запрете продажи спиртного рядом с местами праздничных гуляний.
Помощь полицейским в охране порядка в дни выпускных и последних звонков окажут казаки, дружинники и сотрудники ЧОПов.
- В ГУ МВД создана специальная рабочая группа, которая будет контролировать ситуацию на территории Среднего Урала. Кроме этого, в полицейском главке будет работать круглосуточный телефон доверия (343) 358-71-61.