В Екатеринбурге на Уралмаше появится перехватывающий паркинг для жителей области

Свердловчане смогут оставлять автомобиль на специальной парковке и отправляться в центр города на метро.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
В Екатеринбурге возле ДК «Лаврова» стартовало стрительство перехватывающей парковки, которая будет включать 600 машиномест, сообщает Накануне.ru 22 мая.
Благодаря перехватывающему трехуровневому паркингу жители области смогут оставлять свои машины на стоянке и отправляться в центр Екатеринбурга на метро, что сократит время в пути. Конкурс на возведение паркинга выиграла компания ООО «МВ-Урал».
Первая перехватывающая парковка на две сотни машиномест появилась в 2011 году возле станции метро «Ботаническая». Изначально стоянка была платной, однако позже въезд на паркинг стал бесплатным.
- Ранее власти Екатеринбурга сообщали о планах построить четыре перехватывающих паркинга - помимо Уралмаша и Ботаники, возвести объекты планируется на улицах Крауля и Блюхера.