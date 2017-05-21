В Екатеринбурге на Уралмаше появится перехватывающий паркинг для жителей области

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Свердловчане смогут оставлять автомобиль на специальной парковке и отправляться в центр города на метро. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017 В Екатеринбурге возле ДК «Лаврова» стартовало стрительство перехватывающей парковки, которая будет включать 600 машиномест, сообщает Накануне.ru 22 мая. Благодаря перехватывающему трехуровневому паркингу жители области смогут оставлять свои машины на стоянке и отправляться в центр Екатеринбурга на метро, что сократит время в пути. Конкурс на возведение паркинга выиграла компания ООО «МВ-Урал». Первая перехватывающая парковка на две сотни машиномест появилась в 2011 году возле станции метро «Ботаническая». Изначально стоянка была платной, однако позже въезд на паркинг стал бесплатным. Ранее власти Екатеринбурга сообщали о планах построить четыре перехватывающих паркинга - помимо Уралмаша и Ботаники, возвести объекты планируется на улицах Крауля и Блюхера.

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, 22.05.2017, 20:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 22.05.2017, 20:25Тэги: Парковки Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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