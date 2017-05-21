Сбежал опасный преступник: он может находиться в Свердловской области

34-летний мужчина был судим за убийство и грабежи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Полиция Свердловской и Челябинской областей больше суток ищет особо опасного преступника, который в выходные сбежал из СИЗО.
34-летний Сергей Рудиковский отбывал наказание за грабеж, убийства, мошенничество по предварительному сговору. В общей сложности он был осужден на 24 года колонии.
— В настоящее время сотрудниками ГУФСИН России по Челябинской области совместно с ГУ МВД России по Челябинской области организованы оперативно-разыскные мероприятия. Обстоятельства побега выясняются. Виновные будут привлечены к ответственности, — сообщили в ГУФСИН России по Челябинской области.
Есть данные, что мужчина может находиться в Екатеринбурге или Свердловской области. Об этом сообщают управления МВД других регионов. До ареста он проживал в Иркутской области.
- Особые приметы преступника: рост 176–180 см, плечи широкие, волосы короткие, светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку.
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сбежавшего, просим сообщить по телефонам: 02 (102), в дежурную часть ГУФСИН 8 (351) 267–43–11 или в дежурную часть СИЗО №1 8 (351) 264–85–87.