Сбежал опасный преступник: он может находиться в Свердловской области

34-летний мужчина был судим за убийство и грабежи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Полиция Свердловской и Челябинской областей больше суток ищет особо опасного преступника, который в выходные сбежал из СИЗО.

34-летний Сергей Рудиковский отбывал наказание за грабеж, убийства, мошенничество по предварительному сговору. В общей сложности он был осужден на 24 года колонии.