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Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского обжаловала приговор

Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского обжаловала приговор
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Фото: VK.com/Руслан Соколовский
Документы поданы в Свердловский областной суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017

Адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, сообщает 21 мая 2017 года ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

В суде подтвердили факт поступления апелляционной жалобы. Дата ее рассмотрения не назначена.

Ранее представитель гособвинения Екатерина Калинина оценила приговор как справедливый.

— Приговором обвинение довольно. Тот факт, что суд применил статью 73 и определил условное наказание, вызывает уважение. Решение суда мотивировано. Такой вопрос находится в компетенции суда. Полагаю, наказание справедливое, — сказала Калинина после суда.

  • В четверг, 11 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
  • Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). НАША вела трансляцию из зала суда.
  • Ни по одному из пунктов обвинения Соколовский себя виновным не признал.
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Сергей Беляев, 22.05.2017, 13:47
Тэги: Суд, Ловец покемонов
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Горожанин22 мая 2017, 14:52
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