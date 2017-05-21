Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского обжаловала приговор

Документы поданы в Свердловский областной суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.05.2017
Адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, сообщает 21 мая 2017 года ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.
В суде подтвердили факт поступления апелляционной жалобы. Дата ее рассмотрения не назначена.
Ранее представитель гособвинения Екатерина Калинина оценила приговор как справедливый.
— Приговором обвинение довольно. Тот факт, что суд применил статью 73 и определил условное наказание, вызывает уважение. Решение суда мотивировано. Такой вопрос находится в компетенции суда. Полагаю, наказание справедливое, — сказала Калинина после суда.
- В четверг, 11 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
- Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). НАША вела трансляцию из зала суда.
- Ни по одному из пунктов обвинения Соколовский себя виновным не признал.