Болельщики ФК «Урал» выбрали макет для фирменного трамвая клуба

Профессиональный дизайнер доработает эскиз, победивший в конкурсе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Футбольный клуб "Урал" выбрал макет расцветки для своего фирменного трамвая. Победителем конкурса, объявленного 25 июля, стал Никита Литвиненко, автор проекта "Команда нашего города", сообщили в пресс-службе клуба.

Конкурсная комиссия отобрала пять работ, присланных болельщиками на конкурс. Затем на официальном сайте "Урала" прошло голосование, по итогам которого победителем стал макет "Команда нашего города", набравший 29,7 процента голосов.

– До последнего я не был уверен в своей победе. Конечно, я очень рад тому, что моя работа выиграла. Я пытался выполнить ее в стиле «Урала», – рассказал Никита Литвиненко.