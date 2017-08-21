В Кольцово приземлился рейс из Антальи с двумя детьми с температурой

Врач в больнице после осмотра не выявил инфекцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге 22 августа с рейса из Антальи в больницу увезли двух детей с температурой. Они плохо себя почувствовали во время полета, сообщили "Нашей Газете" в Кольцово.

Заболевшие дети летели авиакомпанией Azur Air сегодня ночью из Антальи. Около 3 ночи командир корабля на подлете к Кольцово запросил помощь врачей из-за высокой температуры у одного из маленьких пассажиров.

– Врачи скорой медицинской помощи оперативно поднялись в момент приземления самолета, доставили двух детей из одной семьи в возрасте 6 и 8 лет в 40-ю больницу в инфекционное отделение. У них была высокая температура. После осмотра врача, который не выявил эпидемически опасную инфекцию, детей отпустили лечиться домой, – рассказали "Нашей Газете" в Горздраве.