Екатеринбург вошел в десятку городов где «любят Ладу»

С января по июль 2017 года в уральской столице было продано 1637 новых автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Екатеринбург занял девятое место в рейтинге городов с самыми высокими показателями по продаже отечественной "Лады".

По информации портала "Автостат.Инфо", рейтинг возглавила Москва. С начала года в столице России продали 5193 новых "Лады".

На втором месте расположился Санкт-Петербург – 4261 машина, на третьем Тольятти – 3690, на четвёртом Пермь – 2527, на пятом Самара – 2451, на шестом Казань – 2312, на седьмом Ижевск – 1945, на восьмом Воронеж – 1745.

Екатеринбург замкнул топ-10 вместе с Уфой. С января по июль столице Урала было продано 1637 автомобилей, в Уфе – 1609.

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