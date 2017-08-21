Екатеринбургский «Авто» разгромил «Ригу» в молодежном Кубке мира по хоккею

Следующий матч наша команда сыграет завтра в Магнитогорске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

После выходного дня сегодня, 22 августа, возобновились игры Кубка мира среди молодежных клубных команд. Игровую неделю наша команда начала с уверенной победы над гостями из Латвии 5:1.

Лидер группы "А" – екатеринбургский "Авто" сыграл с "Ригой" из Латвии. На льду домашнего стадиона екатеринбуржцы уверенно обыграли гостей из Латвии, занимавших третье место в группе.

Напомним, в стартовом матче турнира рижане уступили "Давосу" (1:4), а затем обыграли "Йокерит" (5:3). Екатеринбуржцы, одержали крупную победу над финской командой (8:2) и по буллитам одолели "Давос" (4:3).

Уже завтра наш клуб отправится в Магнитогорск, где сыграет с "Металлургом".



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