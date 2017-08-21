Компанию барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве по делу «Бухты Квинс», признали банкротом

Директор "Светояра" – Михаил Шилиманов, второй учредитель – Лариса Ассонова. Оба также являются фигурантами уголовного дела.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
Компанию "Светояр" Александра Новикова, обвиняемого в крупном мошенничестве по делу жилого комплекса "Бухта Квинс", признали банкротом, сообщается в материалах Арбитражного суда Свердловской области.
Арбитражный суд признал ООО "Светояр" несостоятельным. Директор компании – бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, учредители - директор екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков и экс-гендиректор Лариса Ассонова. Шилиманов, Новиков и Ассонова являются фигурантами уголовного дела "Бухты Квинс": все трое обвиняются в мошенничестве на общую сумму 50 миллионов рублей.
Управляющая компания "Уктус" обратилась в суд с требованием признать "Светояр" банкротом в ноябре 2016 года. Учредитель "Уктуса" - Иван Обухов, который также является фигурантом уголовного дела: Обухова обвиняют в попытке хищения земель Александра Новикова.
- Сумма требований кредиторов к "Светояру" превышает 103 миллиона рублей, выплатить которые компания не в состоянии. Суд постановил открыть в отношении компании конкурсное производство на полгода.