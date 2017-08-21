На безопасность свердловских школ выделят 312 миллионов рублей

За охраной порядка 1 сентября будут следить четыре тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

На безопасность школ Свердловской области к 1 сентября региональный бюджет выделит 312 миллионов рублей, сообщили в областном департаменте информполитики.

Для антитеррористической безопасности свердловских школ разработали и утвердили специальные паспорта антитеррористической защищенности. Во всех школах области есть тревожные кнопки и системы сотовыой связи, почти во всех - кнопки экстренного вызова наряда полиции.

1 сентября с шести утра и до окончания торжественных линеек все свердловские школы будут охранять полицейские, сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций. По словам замглавы полиции по охране общественного порядка областного управления МВД Эдуарда Бородина, более четырех тысяч человек будут следить за охраной порядка во избежание любого террористического акта, в том числе наезда на пешеходов.