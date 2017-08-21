«Нас отказываются слушать»: противники храма-на-воде снова обнимут Городской пруд

Накануне губернатор назвал их "общественными террористами".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
Комитет Городского пруда Екатеринбурга объявил о новой акции по "обниманию" пруда. Она пройдет 3 сентября в 15.00. Активисты продолжают бороться с возможным строительством храма-на-воде.
– Нас всех отказываются слушать! Инициаторы строительства ни разу не пошли на диалог. Чиновники отказываются учитывать мнение горожан, порой они позволяют себе неуважительные высказывания в наш адрес, – говорится в заявлении организаторов акции.
- Напомним, что горожане обнимали пруд уже дважды: в феврале и апреле этого года.
- А накануне Евгений Куйвашев назвал противников строительства храма "общественными террористами". Это произошло в эфире "4 канала" 21 августа.
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