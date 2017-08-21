«Считайте меня общественным террористом»: как екатеринбуржцы в соцсетях реагируют на высказывание Евгения Куйвашева

Высказывание главы региона вызвало большой резонанс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Недавно в ходе предвыборных дебатов за пост губернатора Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сделал достаточно резкое заявление в адрес противников строительства собора святой Екатерины, на территории Городского пруда. "Нужно четко разделять мнение населения от мнения общественных террористов", – сказал он.

21 августа многие СМИ вышли с заголовком "Куйвашев назвал противников Храма-на-воде общественными террористами". Но на резкое высказывание главы региона отреагировали и простые горожане. В своих аккаунтах в соцсетях многие екатеринбуржцы признаются в том, что являются "общественными террористами".

Кто-то с удивление узнал о том, что теперь относится к этой категории граждан.

Известный уральский рэпер Наум Блик, также, известен своей позицией против строительства храма на территории Городского пруда.

Реакция Дмитрия Москвина – одного из организаторов Комитета по защите пруда была предсказуема.



Один из пользователей напомнил врио губернатора про другие актуальные проблемы города.

Кто-то обращается сразу ко всему городу.

Некоторые даже предложили привлечь Евгения Куйвашева к ответственности.

Кто-то предлагает поддержать пост "лайком"



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