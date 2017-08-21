Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Уральский гидрометцентр на четыре дня продлил предупреждение о смоге в Свердловской области.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности в регионе действует с 20.00 часов 21 августа до 20.00 часов 25 августа. Напомним, в эти дни также действует штормовое предупреждение: в регионе ожидается аномальная жара.

Столбик термометра поднимется до плюс 30-31 градуса, ветра при этом практически не будет, как и осадков. Такая погода создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе. На данный момент задымленности приземного воздуха синоптики не отмечают.