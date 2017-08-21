Сотрудник свердловской колонии пойдет под суд за взятку и превышение полномочий

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Краснотурьинске будут судить сотрудника областного управления ГУФСИН, обвиняемого во взятке и превышении полномочий, сообщили в областной прокуратуре.
Бывший младший инспектор отдела безопасности отряда строгих условий исправительной колонии обвиняется в 10 преступлениях по статьям "Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей", "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере" и "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий".
С сентября 2015 года по март 2017-го сотрудник колонии передавал заключенному мобильные телефоны и комплектующие к ним, за что получил взятку в размере более 100 тысяч рублей.
- Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание до восьми лет лишения свободы.