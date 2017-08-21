Судебные приставы «помогли» 15 мигрантам покинуть Свердловскую область

В этом году из региона уже выдворено 937 иностранцев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
За прошедшие сутки судебные приставы Свердловской области выпроводили из страны 15 гостей из ближнего зарубежья.
– Из них 11 граждан Республики Таджикистан и семья из четырех человек – граждан Молдавии, – сообщили "Нашей Газете" в пресс-службе ФССП Свердловской области.
Молдаванка с тремя детьми 2, 5 и 9 лет нарушила режим пребывания в России, оплатила штраф и сегодня вечером вернется к себе на родину.
- Всего в 2017 году из региона были депортированы 937 иностранных граждан, из них трое детей.
- С 1 августа на родину отправили 63 человек.
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