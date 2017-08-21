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Судебные приставы «помогли» 15 мигрантам покинуть Свердловскую область

Судебные приставы "помогли" 15 мигрантам покинуть Свердловскую область
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Фото: ФССП Свердловской области
В этом году из региона уже выдворено 937 иностранцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

За прошедшие сутки судебные приставы Свердловской области выпроводили из страны 15 гостей из ближнего зарубежья.                                                                                                                

– Из них 11 граждан Республики Таджикистан и семья из четырех человек – граждан Молдавии, – сообщили "Нашей Газете" в пресс-службе ФССП Свердловской области.

Молдаванка с тремя детьми 2, 5 и 9 лет нарушила режим пребывания в России, оплатила штраф и сегодня вечером вернется к себе на родину.

  • Всего в 2017 году из региона были депортированы 937 иностранных граждан, из них трое детей.
  • С 1 августа на родину отправили 63 человек.

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Олег Галимов, 22.08.2017, 13:11
Тэги: Новости дня, Дети, Новости
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