Свердловские власти установили сроки сдачи долгостроев в Екатеринбурге и области

Среди них – "Новый Уктус", "Кольцовский", "Кольцовский дворик".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
Власти Свердловской области установили сроки сдачи долгостроев в регионе, сообщили в областном департаменте информполитики.
Строительство жилого комплекса "Кольцовский" на улице Бахчиванджи, пайщики которого объявили голодовку, возобновится до конца этой недели. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2017 года.
Компания "ТЭН" подтвердила свое участие в завершении строительства комплекса "Новый Уктус" на улице Самолетной, квартиры в котором не могут получить 190 пайщиков. Возобновить работы на объекте планируется до октября 2017 года, завершить – в следующем году.
В поселке Светлый в Арамильском городском округе без квартир остаются 143 пайщика долгостроя, строительство которого начала компания "Лоджик-Девелопмент". Пайщиков планируется включить в областной реестр обманутых дольщиков, чтобы они могли получить финансовую поддержку.
Строительство многоэтажного дома на улице Червонной в Екатеринбурге также завершится до конца 2017 года. Дом строит компания "Мастер", квартиры ждут 132 человека. В этом же году планируется завершить часть работ на строительстве жилого комплекса "Кольцовский дворик" на улице Ракетной в Екатеринбурге.
- Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что готова встретиться с пайщиками "Бухты Квинс" и застройщиком этого комплекса, чтобы вместе посетить долгострой. Напомним, на прошлой неделе следствие предъявило обвинение барду Александру Новикову, который является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве "Бухты Квинс".