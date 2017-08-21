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Свердловские власти установили сроки сдачи долгостроев в Екатеринбурге и области

Свердловские власти установили сроки сдачи долгостроев в Екатеринбурге и области
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Фото: koltsovo-dom.ru. ЖК "Кольцовский"
Среди них – "Новый Уктус", "Кольцовский", "Кольцовский дворик".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Власти Свердловской области установили сроки сдачи долгостроев в регионе, сообщили в областном департаменте информполитики.

Строительство жилого комплекса "Кольцовский" на улице Бахчиванджи, пайщики которого объявили голодовку, возобновится до конца этой недели. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2017 года.
 
Компания "ТЭН" подтвердила свое участие в завершении строительства комплекса "Новый Уктус" на улице Самолетной, квартиры в котором не могут получить 190 пайщиков. Возобновить работы на объекте планируется до октября 2017 года, завершить – в следующем году. 
 
В поселке Светлый в Арамильском городском округе без квартир остаются 143 пайщика долгостроя, строительство которого начала компания "Лоджик-Девелопмент". Пайщиков планируется включить в областной реестр обманутых дольщиков, чтобы они могли получить финансовую поддержку.
 
Строительство многоэтажного дома на улице Червонной в Екатеринбурге также завершится до конца 2017 года. Дом строит компания "Мастер", квартиры ждут 132 человека. В этом же году планируется завершить часть работ на строительстве жилого комплекса "Кольцовский дворик" на улице Ракетной в Екатеринбурге. 
  • Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что готова встретиться с пайщиками "Бухты Квинс" и застройщиком этого комплекса, чтобы вместе посетить долгострой. Напомним, на прошлой неделе следствие предъявило обвинение барду Александру Новикову, который является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве "Бухты Квинс".

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Маша Шмурыгина, 22.08.2017, 10:17
Тэги: Строительство
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