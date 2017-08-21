В Екатеринбурге приставы снесли самовольно построенный комплекс автоуслуг

Автомойка, автосервис и автохимчистка располагались на улице Коуровской.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Екатеринбурге судебные приставы снесли комплекс автоуслуг, самовольно построенный на площади 135 квадратных метров в Железнодорожном районе.
Судебные приставы Железнодорожного раойна получили исполнительный лист с требованием обязать компанию снести самовольно построенный комплекс автоуслуг, включавший автомойку, автохимчистку и автосервис на улице Коуровской.
Приставы выяснили, что организация-должник деятельности на этом участке не ведет, кроме этого, согласно данным Единого госреестра юрлиц, компания прекратила деятельность.
– Силами взыскателя, с привлечением строительной техники, было проведено исполнительное действие – снос автомойки, автохимчистки и автосервиса. Территория очищена от построек, а также строительного мусора, – сообщили в УФССП по Свердловской области.
- Ранее приставы арестовали в Екатеринбурге мебель для ванной комнаты, унитазы и ванны компании, чей долг достиг 700 тысяч рублей.