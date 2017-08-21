В Екатеринбурге родился дикобраз-альбинос

Это большая редкость в природе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В научном зоопарке Екатеринбурга "Все как у зверей" произошло прибавление. В конце июля мамы Ёлки и папа стали родителями двух малышей. Один из них оказался альбиносом.
О рождении необычного малыша объявили 31 июля.
- Стоит добавить, что дикобраз-альбинос это большая редкость в природе.
- Еще реже можно встретить такое животное в неволе, ведь оно лишено своей маскировочной окраски и заметно для хищников.
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