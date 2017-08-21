В Екатеринбурге предприниматель сбрасывал сточные воды в колодец

Это привело к появлению гнилостного запаха канализации в домах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Екатеринбурге предприниматель сбрасывал сточные воды в смотровой колодец канализации на улице Серафимы Дерябиной, что взывало появление гнилостного запаха канализации в домах, сообщили в областной прокуратуре.

Во время проверки, которую на основании коллективного письма жителей организовала прокуратура, выяснилось, что предприниматель заключил с МУП "Водоканал" договор, по которому должен был доставлять сточные воды для утилизации на северную и южную аэрационные станции Екатеринбурга.

Однако предприниматель в нарушение законодательства и правил благоустройства Екатеринбурга каждый день сбрасывал неочищенные сточные воды в люк смотрового колодца внутриквартальной дренажной канализации на улице Серфимы Дерябиной. Это привело к появлению гнилостного запаха канализации.