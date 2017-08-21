В этом году клещи покусали на 14 процентов больше свердловчан

Уже пострадали 29 359 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Свердловской области продолжается сезон укусов клещей. На сегодняшний день зарегистрировано 29 359 пострадавших: 708,5 на 100 тысяч населения. Такой показатель на 14% выше, чем за аналогичный период год назад.
– Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 5166 случаев присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2016 года, – сообщает Роспортебнадзор Свердловской области.
- Наиболее активно клещи проявляют себя в Асбестовском, Рефтинском, Талицком, Пышминском городских округах, Ирбитском, Байкаловском муниципальных округах и в Каменске-Уральском.
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