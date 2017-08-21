В Нижнем Тагиле дети сушили белье над Вечным огнем

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
В Нижнем Тагиле дети сушили футболки над пламенем Вечного огня. Фотография этого появилась в группе "Типичный Тагил" "ВКонтакте" и быстро вызвала общественный резонанс среди горожан.
– Уроды моральные растут! Уже в этом возрасте никаких ценностей! Куда мы катимся? — написала в комментариях Валентина Кадникова.
– Вечный огонь — это не сушилка, а культовое сооружение. Сакральная вещь. И женщина взрослая, наверняка в их возрасте и октябренком, и пионером была, прекрасно знает, что это за место, возможно, сама в карауле тут стояла, почему она это не остановила? – пишет Иван Ермошин.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону детей.
– У меня тоже недавно дети промокли от фонтана, так что мальчика и его маму прекрасно понимаю — ищешь любые возможности подсохнуть. Мы в ТЦ сушились сушилкой для рук, – заявила Ирина Компанейцева.
– Малы они еще. Да, согласна, не совсем красиво поступают, но данная ситуация не так критична, как могло бы быть. А их сразу такими словами поливают, – написала Татьяна Агафонова.