В Нижнем Тагиле дети сушили белье над Вечным огнем

Пользователи социальных сетей раскритиковали такой поступок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

В Нижнем Тагиле дети сушили футболки над пламенем Вечного огня. Фотография этого появилась в группе "Типичный Тагил" "ВКонтакте" и быстро вызвала общественный резонанс среди горожан.

– Уроды моральные растут! Уже в этом возрасте никаких ценностей! Куда мы катимся? — написала в комментариях Валентина Кадникова.

– Вечный огонь — это не сушилка, а культовое сооружение. Сакральная вещь. И женщина взрослая, наверняка в их возрасте и октябренком, и пионером была, прекрасно знает, что это за место, возможно, сама в карауле тут стояла, почему она это не остановила? – пишет Иван Ермошин.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону детей.

– У меня тоже недавно дети промокли от фонтана, так что мальчика и его маму прекрасно понимаю — ищешь любые возможности подсохнуть. Мы в ТЦ сушились сушилкой для рук, – заявила Ирина Компанейцева.