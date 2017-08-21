В Свердловской области по вине подростков в ДТП погибли два человека

Несовершеннолетние водители все чаще становятся участниками дорожных инцидентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

С начала года в регионе произошло уже 39 ДТП, которые спровоцировали водители-подростки. В этих авариях погибли два человека, а травмы получили 12, сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Очередное такое ДТП произошло 22 августа, в деревне Большая Тавра. В 3 часа ночи 17-летний подросток украл ключи от автомобиля у своего отца, после чего поехал к приятелю.

Превысив скорость, подросток съехал в кювет, после чего врезался в опору ЛЭП и забор частного дома.



С места ДТП он был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом ног.

На отца подростка составлено несколько административных протоколов.

Напомним, 28 июля в Верхней Синячихе произошло ДТП в котором один подросток погиб и двое попали в больницу.

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