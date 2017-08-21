Включили батареи на полную: как в Екатеринбурге в августе готовятся к зиме

Температура подаваемой воды была 60 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Сегодня, 22 августа, в редакцию "Нашей Газеты" позвонила взволнованный жилец дома на Старых Большевиков, 73. По ее словам с утра в ее квартире на полную мощность включили батареи.

– На улице +30, а они батарею на полную катушку включают, – сетует горожанка.

В ООО "УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга" эту информацию подтвердили, отметив, что это плановая гидропромывка и она проводится во всех домах, которые обслуживает эта управляющая компания.

– Если не сделать гидропромывку, то батареи зимой будут плохо греть из-за образовавшейся в них грязи. Температура воды была 60 градусов, соответственно она нагревает железо, поэтому в квартире жарко. Это физика, – сообщила главный инженер УК. По ее словам, без подобной промывки дом не сможет получить акт готовности к зиме.

Так что если в вашем доме за все лето ни разу не стало жарко от включенных батарей, то это повод задуматься. Возможно, зимой в вашей квартире будет не очень тепло.

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