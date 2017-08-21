На лечение выпавшего с балкона в Грузии екатеринбуржца собрано 1,1 миллиона рублей: мужчина стал приходить в сознание

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
– Мы очень благодарны тем, кто нам помогает, всего собрали 1 101 246 рублей! Врачи пока не дают никаких прогнозов, но мы видим, что Сергей идет на поправку. 17 августа ему провели операцию на тазе, установили аппарат, который помогает костям срастаться. Температура у него в норме. Врачи периодически погружают его в искусственную кому из-за многочисленных переломов. Когда он в сознании, он пытается двигаться, что может навредить. У него стоит трахеостома, из-за чего Сергей не может говорить. Но когда приходит в себя, то общается с женой жестами и мимикой, – рассказала Евгения.
– Мы будем подробно публиковать все отчеты о состоянии Сергея в группе в соцсетях. Если надо будет деньги еще – там же откроем новый сбор. О переезде в Екатеринбург говорить пока рано, еще минимум месяц ему надо быть там в состоянии покоя. С транспортировкой обещал помочь Евгений Ройзман. Сумму на нее и способ мы пока не знаем, да и рано говорить. Врачи прогнозов не дают, – уточнила подруга семьи Ковалевых.
- Сергей выпал из окна 6-го этажа в начале августа 2017 года. Он с дочкой, женой и друзьями поехал в автопутешествие по Грузии. В итоге после ЧП он попал в местную больницу с переломами ребер, ног, таза, повреждениями внутренних органов.
- Долгое время Сергей не приходил в себя, но потом стал реагировать на голос дочери. Его семья и друзья организовали сбор средств на лечение и содержание в больнице екатеринбуржца.