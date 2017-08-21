На лечение выпавшего с балкона в Грузии екатеринбуржца собрано 1,1 миллиона рублей: мужчина стал приходить в сознание

Через 10 дней его должны снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017

Семья и друзья екатеринбуржца Сергея Ковалева, который выпал из окна отеля в Грузии, закрыли сбор средств на его лечение и восстановление. Как рассказала "Нашей Газете" подруга семьи Сергея Евгения, пока собранной суммы должно хватить.

– Мы очень благодарны тем, кто нам помогает, всего собрали 1 101 246 рублей! Врачи пока не дают никаких прогнозов, но мы видим, что Сергей идет на поправку. 17 августа ему провели операцию на тазе, установили аппарат, который помогает костям срастаться. Температура у него в норме. Врачи периодически погружают его в искусственную кому из-за многочисленных переломов. Когда он в сознании, он пытается двигаться, что может навредить. У него стоит трахеостома, из-за чего Сергей не может говорить. Но когда приходит в себя, то общается с женой жестами и мимикой, – рассказала Евгения.

Примерно через 10 дней, если все пойдет хорошо, Сергея планируют снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

Как рассказала Евгения, сбор на сегодня закрыт, имеющейся суммы должно хватить на ближайшее время в больнице Грузии.

– Мы будем подробно публиковать все отчеты о состоянии Сергея в группе в соцсетях. Если надо будет деньги еще – там же откроем новый сбор. О переезде в Екатеринбург говорить пока рано, еще минимум месяц ему надо быть там в состоянии покоя. С транспортировкой обещал помочь Евгений Ройзман. Сумму на нее и способ мы пока не знаем, да и рано говорить. Врачи прогнозов не дают, – уточнила подруга семьи Ковалевых.

Жена Сергея Юлия по-прежнему живет в Грузии в той же гостинице, отказывается уезжать без мужа, ждет, когда ему станет лучше.