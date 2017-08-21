Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова создаст личный моноспектакль

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.08.2017
Участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова создаст свой личный моноспектакль.
Как сообщает Е1, сейчас Михалкова находится в отпуске, после которого приступит к подготовке экспериментального спектакля. При этом название ей помогут придумать подписчики в социальных сетях.
– Будет два победителя: один я выберу из Инстаграм и второй победитель будет из социальных сетей Вконтакте и Facebook, – написала Михалкова.
Добрый вечер, мои хорошие! Ну что готовы к конкурсу? Я прочитала все комментарии и решила, что конкурс должен быть творческим! Так вот условия конкурса: 1. Вы должны быть подписаны на меня. 2. Придумайте креативное и интересное название моего нового спектакля и напишите в комментариях под этим постом. Я просмотрю все Ваши ответы и 28 августа в 21:00 мы подведём итоги. Будет два победителя: один я выберу из Инстаграм и второй победитель будет из социальных сетей Вконтакте и Facebook. #ЮлияМихалкова
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