Екатеринбург потратит 12 миллионов рублей, чтобы повысить зарплату чиновникам и депутатам

Инициатором такого предложения стала городская администрация.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
Гордума Екатеринбурга поднимет зарплаты чиновникам администрации, сотрудниками своего аппарата и депутатам. Инициатором проекта стала городская администрация.
Для этого из городского бюджета выделят 12 миллионов рублей.
– Принятие проекта решения потребует дополнительных расходов из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" в сумме 12 250 тысяч рублей в расчете на год, — говорится в тексте документа.
Согласно постановлению, оклады чиновников высшей группы поднимутся с 27 322 рублей до 36 200 рублей, а у чиновников главной группы — с 27 500 до 28 759 рублей.
- Напомним, что областным чиновникам также подняли зарплату за несколько дней до губернаторских выборов.
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