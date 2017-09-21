Капитан свердловской полиции взяла бронзу на всероссийском чемпионате кинологов

Соревнования прошли на стадионе в Новоуральске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Свердловской области завершился чемпионат МВД России по многоборью кинологов. В состязаниях приняли участие более 400 сотрудников органов внутренних дел и 227 служебно-розыскных собак различных пород.

Из представителей Среднего Урала отличилась капитан полиции Светлана Боженова.

Она и ее собака стали лучшими в поиске взрывчатки на открытой местности, но по совокупности очков стали лишь третьими.

– Несмотря на то, что сейчас XXI век, собаки остаются по-прежнему незаменимыми помощниками правоохранительных органов. Всего в свердловском гарнизоне полиции "служит" 357 служебных собак, которые помогли раскрыть 1 062 преступления, – рассказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С начала года в Свердловской области кинологи со своими помощниками 2 483 раза выезжали на места происшествий.

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