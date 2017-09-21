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На авто, в метро, верхом и пешком: тестируем, как быстрее добраться до работы в Екатеринбурге

На авто, в метро, верхом и пешком: тестируем, как быстрее добраться до работы в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Редакция НАШЕЙ оценила бонусы и недостатки различных способов передвижения по городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Во Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября, мы решили оценить плюсы и минусы разных способов передвижения в городской среде. Определившись, кто на чем будет добираться этим утром до офиса, который находится по адресу: ул. Добролюбова, 16, мы договорились, что начальной точкой нашего маршрута станет площадь у кинотеатра "Космос", неподалеку от которого живет один из сотрудников редакции.

"Роли" распределили следующим образом: рерайтеру Олегу Галимову впервые за этот год пришлось оседлать своего запылившегося на балконе "железного коня", журналисту Игорю Трушу выпал жребий спускаться в екатеринбургскую подземку, редактор Евгений Светлый отправился по маршруту пешком, а нашей даме-корреспонденту Марине Подкорытовой мы даже в этот день разрешили добираться привычным способом – за рулем своего Chevrolet.

Полюбовавшись на то, как рабочие восстанавливают крыльцо кинотеатра "Космос", пострадавшее после инцидента с УАЗиком 4 сентября, и сверив часы, мы стартовали от "Космоса", когда на часах было ровно 10 утра.

Быстрее ветра, но тяжелее лошади



– Честно признаюсь, что последний раз на велосипеде я катался летом 2016-го, поэтому уже в районе гимназии № 9 у меня с непривычки подустали ноги, и я переключил скорость на вторую. Повернув с набережной пруда на Ленина, я решил, что лучше доеду до светофора у площади 1905 года, чем полезу с великом в подземный переход по лестнице.   

Кстати, замечу, что я предусмотрительно надел с утра шапку, зная, что на улице будет холодно. А вот про перчатки забыл. Поэтому руки к концу пути просто окоченели.    

Я мигом пролетел по 8 Марта от Ленина до Малышева. Единственным минусом был табачный дым в районе автобусных остановок. А так центр города, в принципе, располагает к езде на велосипеде.  

Мне повезло: даже у "Рубина" я не ждал светофор, так как сразу загорелся зеленый. Ах да, признаюсь, как и наш губернатор Евгений Куйвашев, во время этого эксперимента я пару раз нарушил правила ПДД, так как не спешивался на переходах. Успев сделать по ходу несколько селфи, я добрался до здания офиса менее чем за 10 минут.

Но самым трудным этапом моей дороги на работу стало поднятие велосипеда на 8-й этаж, так как оставлять его на парковке я не решился – случаи краж велосипедов у нас нередки. Но дело в том, что руководство нашего офисного здания запрещает перевозить велосипед в лифте. Занести "железного коня" можно, только если вы поднимете его по лестнице на руках. То есть при условии, что вы не будете катить его по полу. На подъем велосипеда на восьмой этаж я потратил еще три минуты. А также кучу нервов и последние силы. В итоге с моего старта у "Космоса" до входа в редакцию прошло 11 минут и 25 секунд.

Признаться, хоть я и не ездил на велосипеде больше года, но сегодня мне это так понравилось. Все-таки это самый быстрый и к тому же полезный для здоровья способ передвижения. Но проблему с кражей велосипедов надо как-то решать.

Парковалась дольше, чем ехала



– Уже через минуту после старта я была в салоне своего авто, устроилась поудобнее, пристегнулась и поехала. Первая трудность встретилась на улице Горького: машины там припаркованы с двух сторон, из-за чего дорога очень узкая. Поэтому проезжать этот участок пришлось аккуратно и медленно. После этого, повернув на Первомайскую, немного постояв на светофорах и пропустив пешеходов, я поехала по Толмачева, Ленина, Пушкина и, наконец, Малышева. Весь маршрут на авто составил около 2,3 километра (и примерно 11 рублей по стоимости затраченного бензина). Доехала же я быстро, буквально за 6 минут. Благо никаких ДТП и пробок, которые с начала учебного года парализуют город все чаще, не было.

А вот с парковкой в центре Екатеринбурга, как всем известно, в любое время не все так просто. Мест около офиса в 10.15 уже не было. Пришлось ехать на Воеводина, где, уже знаю по опыту, иногда бывают свободные места. В итоге, чтобы не нарушать ПДД и не бросать машину "под знаком", приткнула авто около одного из домов, откуда пошла до светофора на Малышева – 8 Марта, а потом до офиса. Здесь эвакуаторы уже увозили автомобили, чьи владельцы припарковались, проигнорировав знак "Стоянка запрещена". Посочувствовала им, сделав фото для редакционного архива. Но, заметив, что к офису уже подходит наш редактор, припустила к дверям.

Однако Евгений нагнал меня в лифте. Но потом все-таки пропустил в офис первой. В итоге на весь маршрут у меня ушло чуть меньше 18 минут 3 секунд. Получается, шла от парковки до работы дольше, чем ехала от "Космоса". Конечно, мне повезло, что не было пробок, заторов, ДТП, ровненько прошла все светофоры. А вот с парковками у нас – беда. На то, чтобы найти место и оставить авто, требуется слишком много времени. Это основной минус авто. Среди плюсов: доезжаешь быстро, в машине тепло, когда на улице всего +7, сухо, когда дождь, да и вообще комфортно едешь, с музычкой.

Приятная утренняя прогулка

– Главный плюс такого способа передвижения в том, что ноги – они всегда с собой. Встал да пошел. И скорость зависит только от тебя самого. Конечно, для тех, кто не привык ходить пешком, это, наверное, так себе вариант. Ведь с непривычки вряд ли кто-то пройдет много и разовьет скорость больше 4-5 км/ч. Тем не менее, для тех, кто живет и работает в центре, это, наверное, все-таки наиболее оптимальный способ.

Проследив за удаляющейся спиной нашего велосипедиста Олега и воткнув в уши наушники, я отправился к офису, слушая очередную главу из "Игры престолов". Что может быть лучше прогулки по набережной, хоть и обмелевшего, но все-таки сохранившего свою красоту Городского пруда? Особенно свежим осенним утром.

Следя за приключениями Арьи Старк по извилистым тропам Вестероса, я даже не заметил, как уже оказался на Плотинке, где нырнул в подземный переход, а затем, поднявшись по лестнице, пошел по Воеводина.

Препятствий на моем пути практически не было, если не считать пары припаркованных прямо на тротуаре машин. А единственное место, где пришлось ускориться, оказался перекресток 8 Марта – Малышева. Пробежал эти 20 метров, иначе просто рисковал простоять на светофоре лишние 70 секунд. Но, думаю, на моем месте каждый бы прибавил шагу.

Выйдя на Чернышевского, я заметил идущую впереди коллегу, которая только что припарковала авто, и внутренне восторжествовал: "Пешком ничуть не медленнее, чем на машине!" Уже у здания офиса, остановившись, чтобы сфотографировать заграбаставший чью-то неудачно припаркованную "ласточку" эвакуатор, Марина, наконец, меня заметила и быстрее помчалась к финишу. Однако ожидание лифта сравняло наши шансы на победу. Тем не менее, в дверях офиса я пропустил даму вперед, уступив ей всего 3 секунды.

Таким образом, я преодолел маршрут за 18 минут и 6 секунд, при этом не потратив ни рубля, взбодрившись и получив море удовольствия от утренней прогулки по центру города.

"И-и-и-игорь, ты где?!"



– "Ха! И так понятно, что я буду первым – метро самый быстрый транспорт", – думал я на старте. Поэтому наушники в уши – и в путь.

Конечно, мы могли бы протестировать еще и наземный общественный транспорт, так как метро в уральской столицы есть далеко не везде. Однако в данном случае и без проверки понятно, что на автобусе вышло бы дольше, а по деньгам и комфортности – то же самое.

Подчеркну, что на старте я дал коллегам фору. Ведь все они, так или иначе, двинулись в сторону офиса, а мне сначала пришлось идти в обратном направлении. От кинотеатра "Космос" до станции метро "Динамо" – шесть минут бодрого шага. Еще хорошо, что не взял с собой рюкзак – потерял бы время, пока грозного вида полицейский старательно прогонял его по ленте возле металлоискателя. А так, приобрел жетон и быстро спустился в подземку на эскалаторе.

Однако поезд пришлось ждать целых 4 минуты. Но это время можно провести с пользой – например, почитать новости на смартфоне. Велосипедисты и автомобилисты такой роскоши себе позволить не могут!
На станции "Геологическая" (решил, что так будет быстрее) я был через 20 минут от начала нашего путешествия. И тут на подходе к эскалатору я попал в человеческую пробку, но зато дальнейшая прогулка проходила по красивому Дендропарку. К сожалению, мой победоносный марш прервало уведомление на телефоне с сообщением: "И-и-и-и-игооорь, ты где?! Мы все уже в офисе". Видимо, 27 минут пути – это не так уж и быстро. Однако, если бы мы стартовали с "Уралмаша", уверен, я пришел бы первым.

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Администратор, 22.09.2017, 14:15
Тэги: Авто, Фото, Транспорт
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