Осенью в армию призовут более 4 тысяч свердловчан

Призывная кампания продлится с октября по декабрь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Свердловской области более четырех тысяч призывников отправятся в армию этой осенью.

Призывная кампания продлится с октября по декабрь 2017 года. За это время служить Родине отправятся 4 169 молодых людей, сообщили в областном департаменте информполитики. Четверть призывников будет служить в Центральном военном округе, треть поедет в Восточный военный округ, оставшихся отправят в Южный и Северный.

Этой осенью в армию призовут на 53 человека больше, чем во время весенней призывной кампании. Планируется уделить особое внимание безопасности при перевозке призывников и сокращению количества тех, кто пытается избежать службы.В Свердловской области более четырех тысяч призывников отправятся в армию этой осенью.