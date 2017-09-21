Выходные в Екатеринбурге будут пасмурными и холодными

Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
В субботу, 23 сентября, существенных осадков не будет. Ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +9-11 градусов, ночью опустится до нуля. Ветер северо-западный, силой 3-8 метров в секунду.
Воскресенье, 24 сентября. Ночью чуть теплее – до +5 градусов, днем, наоборот, холоднее – +6-8 градусов. Ветер северный, к вечеру – северо-восточный, силой 3-8 метров.
- В Свердловской области возможны заморозки до -3 градусов и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ранее спасатели предупредили свердловчан о похолодании.
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