Полиция задержала в Академическом 176 мигрантов

Все они работали на местной стройке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
С очередным рейдом по выявлению нелегальных мигрантов полиция Екатеринбурга приехала вечером 21 сентября в микрорайон Академический.
Местом проверки стала одна из строек, где задержали 176 мигрантов. Гостей из Средней Азии доставили в пункт полиции для проверки документов и возможной причастности к ранее совершенным преступлениям.
– В мероприятии принимают участие сотрудники службы участковых уполномоченных, отдела по вопросам миграции, а также комплексных сил полиции – ППСП и ДПС, – рассказали в полицейском главке города.
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В результате рейда был составлен 21 административный протокол.
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Напомним, что днем ранее полиция провела такую же проверку на четвертой овощебазе. Там задержали 167 мигрантов.
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