Портрет мэра украсил дорожные ямы в Качканаре

Сам Сергей Набоких считает, что город "преображается".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В ямах на дорогах Качканара появились портреты местного мэра Сергея Набоких. Градоначальник сам поделился соответствующей фотографией на своей странице "ВКонтакте".

– Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им всё-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета.



На самом деле я считаю, что мы достаточно большими шагами движемся в плане благоустройства города, и провели очень большие и серьезные работы по дорожному ремонту и строительству. Действительно город преображается, – написал мэр.