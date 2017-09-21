Сеть Burger King требует прекратить показ фильма «Оно» в России, из-за скрытой рекламы «Макдональдса»

По мнению компании, главный злодей фильма сильно похож на другого известного персонажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от компании Burger King с просьбой снять фильм "Оно" с проката на всей территории России.

Об это пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Пеннивайз является точной копией главного символа "Макдональдса".

– Так как ассоциативная реклама имеет сильное влияние на потребителя, то это наносит существенный вред "Бургер Кинг" и грубо нарушает наши права и интересы, — отметили в компании.

Burger King в России просит ФАС провести проверку на предмет нарушения законодательства, признать эту ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории РФ.

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