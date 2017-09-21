Следователи начали проверку после изъятия приемных детей у екатеринбурженки, удалившей себе грудь

Будет дана оценка действиям органов опеки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Следствие намерено проанализировать ситуацию с изъятием приемных детей и дать правовую оценку действиям органов опеки, сообщили в ведомстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Органы опеки забрали двух приемных сыновей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских после того, как женщина сделала операцию по удалению груди из-за проблем со здоровьем. Готовясь к операции, Юлия вела блог от имени трансгендера, рассказывая, что чувствует человек, который меняет пол. Таким образом женщина пыталась психологически подготовиться к операции.

Перед тем как лечь в больницу, Юлия прошла комиссию, которая признала ее вменяемой, а желание удалить грудь – обоснованным. Однако органы опеки сочли, что операцию женщина сделала незаконно, и для того, чтобы сменить пол. Мальчиков забрали, вскоре их фото появились на сайте "Усыновление в России".