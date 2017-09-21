Суд забрал двух приемных сыновей у екатеринбурженки, удалившей себе грудь

Делом заинтересовалась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Суд лишил екатеринбурженку Юлию Савиновских опеки над двумя приемными сыновьями, сообщает Znak.com. Детей у женщины забрали после того, как она сделала операцию по удалению груди.

Екатеринбурженка с мужем воспитывали двух приемных и двух родных детей

Помимо приемных сыновей, Юлия и ее супруг воспитывали двух родных детей. У екатеринбурженки есть еще один ребенок – старшая дочь, которая живет с отцом. Одного из мальчиков семья усыновила три года назад, второго – полтора года назад. Оба ребенка имеют заболевания, но Юлия с мужем занимались детьми: лечили, проходили сложную терапию, массаж, водили в контактные зоопарки, бассейн. Однако приемных детей из благополучной семьи все же изъяли.

У Юлии был седьмой размер груди, и после трех родов, когда со здоровьем молочных желез начались проблемы, женщина решила удалить их. Перед операцией Юлия прошла специальную комиссию, которая признала ее вменяемой, а желание женщины лечь на операцию – обоснованным.

Органы опеки изъяли детей из-за блога матери о смене пола

В период подготовки к операции Юлия вела блог от имени трансгендера, описывая, что человек чувствует, решившись сменить пол. Менять пол сама женщина не собиралась, блог помог ей психологически подготовиться к удалению груди.

Об этом блоге и операции узнали органы опеки и утром 27 августа пришли за детьми. Юлии сказали, что она сделала незаконную операцию, чтобы сменить пол. Мальчиков увезли, Юлия с мужем несколько раз навещали их, но потом супругов попросили этого не делать, чтобы не нервировать детей. Позже фото мальчиков появилось на сайте "Усыновление в России".