Свердловское УФАС оштрафует «Казанову» за эротичный шоколад

Обращение в ведомство поступило еще летом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Свердловские антимонопольщики признали рекламу сети магазинов "Казанова 69" слишком откровенной.

В июле в УФАС по Свердловской области поступило обращение от женщины, которую возмутила реклама в метро. На плакате было изображено лицо девушки, с приоткрытым ртом и высунытым языком.

С целью узнать, оскорбляет ли подобная реклама горожан, УФАС устроило голосование у себя на сайте.

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что антимонопольщики признали плакат противоречащим ФЗ о рекламе.

– Признать рекламу магазина "Казанова 69", распространенную в вагонах метро г. Екатеринбурга с 01.04.2017 по 19.04.2017: "Шоколад, воспламеняющий страсть, для него и для нее" ненадлежащей, нарушающей требование ФЗ "О рекламе", – говорится в результативной части постановления.

В ближайшие несколько недель станет известна сумма штрафа, которая будет назначена юрлицу. Она составит от 100 до 500 тысяч рублей.

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