Уральский лыжник заявил, что «Аэрофлот» сломал его палки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
Лыжник Иван Алыпов рассказал об инциденте связанном с его спортивным инвентарем. После перелета рейсом "Аэрофлота" ему сломали лыжные палки, и это уже не в первый раз. Об этом призер Олимпийских игр написал в своем Instagram.
Даже не знаю что написать.... Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!#аэрофлот #багаж #чтоделать #кудабежать #aeroflot
В авиакомпании оперативно отреагировали на заявление Алыпова в социально сети.
– Иван, добрый вечер! Мы искренне сожалеем о неудобствах, с которыми Вы столкнулись при перелете с нами. Нам очень важно разобраться в произошедшем, но для этого необходимо больше информации. В рамках социальных сетей мы не можем рассматривать претензионные обращения пассажиров. Мы просим Вас направить подробное описание произошедшего через официальный канал, – написал перевозчик.
Сам Алыпов заявил, что не собирается судиться с авиаперевозчиком из-за неприятного инцидента.
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