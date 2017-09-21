Уральский лыжник заявил, что «Аэрофлот» сломал его палки

По словам Ивана Алыпова, авиакомпания уже во второй раз повредила его инвентарь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Лыжник Иван Алыпов рассказал об инциденте связанном с его спортивным инвентарем. После перелета рейсом "Аэрофлота" ему сломали лыжные палки, и это уже не в первый раз. Об этом призер Олимпийских игр написал в своем Instagram.

В авиакомпании оперативно отреагировали на заявление Алыпова в социально сети.

– Иван, добрый вечер! Мы искренне сожалеем о неудобствах, с которыми Вы столкнулись при перелете с нами. Нам очень важно разобраться в произошедшем, но для этого необходимо больше информации. В рамках социальных сетей мы не можем рассматривать претензионные обращения пассажиров. Мы просим Вас направить подробное описание произошедшего через официальный канал, – написал перевозчик.

Сам Алыпов заявил, что не собирается судиться с авиаперевозчиком из-за неприятного инцидента.

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