В Екатеринбурге одну полосу улицы Фурманова открыли раньше срока

ГИБДД посчитала, что ремонт затянули.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Екатеринбурге по требованию автоинспекции улицу Фурманова открыли раньше срока.

После двухмесячного ремонта дорожники открыли одну из четырех полос улицы Фурманова. Пока автомобилисты смогут проезжать только в одну сторону, сообщает "Уралинформбюро". Полосу открыли после того, как этого потребовала ГИБДД, которая сочла, что соседние улицы из-за затянувшейся реконструкции Фурманова слишком загружены. Напомним, участок улицы от Серова до Московской планировали открыть 7 октября.

Автоинспекция посчитала, что ремонт идет чересчур медленно. Строителям пришлось сжать сроки и работать во внеурочное время, чтобы открыть проезд и не получить штраф в 300 тысяч рублей. Сейчас ГИБДД требует открыть вторую полосу в течение пяти дней.