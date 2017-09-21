В Екатеринбурге завершается реконструкция ККТ «Космос»

Все работы должны закончиться к концерту Григория Лепса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Реконструкция фасадной части ККТ "Космос" вошла в завершающую стадию. Строители начинают установку новых дверей и панорамных окон.

Сейчас на месте прежнего входа в холл ничего нет. Помещение открыто насквозь. Начиная с 7 сентября вход в "Космос" осуществляется через помещение с кассами.

Все работы должны быть закончены в течение трех дней, так как 25 сентября в ККТ пройдет концерт Григория Лепса.

– Конечно, мы должны успеть все закончить, у нас концерт скоро, – рассказали "Нашей Газете" в ККТ "Космос".

Напомним, что утром 4 сентября в фасад "Космоса" врезался УАЗ под управлением 39-летнего жителя Ирбита Дениса Мурашова.

В кузове УАЗа были три газовых баллона. После того, как машина врезалась в панорамные окна "Космоса", Мурашов поджег бензобак и скрылся, после чего автомобиль взорвался.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман усмотрел в действиях Мурашова реакцию на фильм Алексея Учителя.

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