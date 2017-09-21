В Екатеринбурге завершается реконструкция ККТ «Космос»

Все работы должны закончиться к концерту Григория Лепса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017
Реконструкция фасадной части ККТ "Космос" вошла в завершающую стадию. Строители начинают установку новых дверей и панорамных окон.
Сейчас на месте прежнего входа в холл ничего нет. Помещение открыто насквозь. Начиная с 7 сентября вход в "Космос" осуществляется через помещение с кассами.
Все работы должны быть закончены в течение трех дней, так как 25 сентября в ККТ пройдет концерт Григория Лепса.
– Конечно, мы должны успеть все закончить, у нас концерт скоро, – рассказали "Нашей Газете" в ККТ "Космос".
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Напомним, что утром 4 сентября в фасад "Космоса" врезался УАЗ под управлением 39-летнего жителя Ирбита Дениса Мурашова.
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В кузове УАЗа были три газовых баллона. После того, как машина врезалась в панорамные окна "Космоса", Мурашов поджег бензобак и скрылся, после чего автомобиль взорвался.
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман усмотрел в действиях Мурашова реакцию на фильм Алексея Учителя.
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