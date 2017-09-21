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В Нижнем Тагиле четвертый день ищут пропавшую школьницу

В Нижнем Тагиле четвертый день ищут пропавшую школьницу
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Девушка ушла на уроки и не вернулась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Нижнем Тагиле пропала 16-летняя Кристина Шарова. Девушка ушла в школу 18 сентября, но домой так и не вернулась.
 
В областном управлении МВД сообщили, что Кристина ушла из дома № 6 на улице Энергетиков. Мама девочки обратилась в полицию на следующий день, 19 сентября. От классного руководителя школьницы она узнала, что Кристина в школу не приходила, на связь девочка не выходит.

– Полицейские проверили знакомых, одноклассников девушки, традиционные места сбора несовершеннолетних на территории Ленинского района, неоднократно пытались связаться с ней по телефону.  До настоящего времени поиски результатов не принесли,  рассказали в полиции.

 
На розыск Кристины ориентированы все отделы полиции Нижнего Тагила, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Известно, что в начале сентября девушка уже уходила из дома, тогда полицейские нашли ее и вернули матери. 
  • Всех, кто располагает информацией о Кристине, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.

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Маша Шмурыгина, 22.09.2017, 09:07
Тэги: Дети, Розыск
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