Против екатеринбурженки, чей ребенок забрался на козырек балкона на четвертом этаже, возбудили дело

Мальчик был дома один.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Полиция проводит проверку после инцидента на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, где спасателям пришлось снимать семилетнего (изначально сообщалось, что мальчику пять лет) ребенка с козырька подъезда, сообщили в городском управлении МВД.

Мальчик остался дома один и забрался на козырек балкона на четвертом этаже пятиэтажки. Очевидцы вызвали полицейских, а те – сотрудников МЧС. Один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился к ребенку через чердак, второй страховал мальчика на балконе четвертого этажа, а третий вместе с прохожими развернул одеяло под оконами.

После инцидента семью посетили инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что мама ребенка ушла на работу, а его отец-военный был поднят по тревоге. Он пообещал мальчику скоро вернуться и ушел, а ребенок, оставшись один, вышел на балкон.

В отношении 29-летней матери мальчика составили административный протокол. В полиции отмечают, что семья благополучная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. С родителями и ребенком провели профилактические беседы.

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