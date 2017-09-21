В Свердловской области на ремонт Серовского тракта потратят 54 миллиона рублей

Работы должны завершиться к августу 2018 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

Серовский тракт отремонтируют в 2018 году. Победителем конкурса на определение подрядчика стала управляющая компания "Малахит". Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен к 20 августа следующего года отремонтировать 6,2 километра Серовского тракта, который часто называют "трассой смерти" из-за большого количества ДТП. Рабочим предстоит поменять асфальт на участках тракта в Кушвинском городском округе и Верхней Туре, очистить и обновить русла и водопропускные трубы, а также разметить проезжую часть краской и термопластиком со светоотражающими элементами.

Стартовая цена контракта составляла 71 миллиона рублей, однако "Малахит" победил в аукционе с предложенной ценой в 54 116 433 рубля. Заказчик работ – "Управление автомобильных дорог".

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