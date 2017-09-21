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В Свердловской области перед судом предстанет экс-полицейский, который выстрелил в мигранта

В Свердловской области перед судом предстанет экс-полицейский, который выстрелил в мигранта
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Фото: архив НАШЕЙ
Во время инцидента страж порядка был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Березовском будут судить 37-летнего мужчину, который, работая полицейским группы охраны и конвоирования, выстрелил в голову мигранту. При этом полицейский был пьян.
 
По версии следствия, вечером 30 июня этого года сотрудник полиции, будучи в форме и пьяным, остановил в лесу возле остановки "Максима Горького" в Березовском двух граждан одной из среднеазиатских республик. Он предъявил им служебное удостоверение и потребовал документы, однако между полицейским и мигрантами произошел конфликт. 

 В ходе дальнейшего общения обвиняемый вооружился имевшимся у него личным травматическим пистолетом и произвел из него выстрел в одного из мужчин. Травматической пулей пострадавшему были причинены повреждения мягких тканей головы и сотрясение головного мозга, что квалифицируется как легкий вред здоровью. Информация о произошедшем поступила в органы правоохраны из медицинского учреждения, в которое обратился пострадавший,  сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Причины такого поступка в ведомстве не раскрыли. Во время следствия были проведены судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертиза, допрошены свидетели, проверена должностная документация. Полицейский свою вину признал. 
  • В адрес руководства областного управления МВД направили представление, после чего ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело передано в суд.

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Маша Шмурыгина, 22.09.2017, 10:53
Тэги: Суд
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