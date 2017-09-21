В Верхней Пышме продавец вернул деньги за некачественную ванну только после ареста его микроволновки

Приставы забрали у свердловчанина 10 бытовых приборов, чтобы он выплатил покупателю 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.09.2017

В Верхней Пышме приставы заставили продавца вернуть деньги за ванну, которую он продал клиенту из Нефтеюганска. Ванна оказалась с дефектом, однако продавец не желал возмещать убытки.

Житель Нефтеюганска купил за 60 тысяч рублей ванну, которая, как оказалось, протекает. Клиент потребовал вернуть деньги от продавца, который находился в Верхней Пышме, однако тот требование проигнорировал, думая, что покупатель находится далеко и не может приехать лично.

Однако клиент не остановился и подал на продавца в суд, который встал на сторону покупателя. Однако продавец не вернул деньги даже после этого, тогда в дело вмешались судебные приставы. Они арестовали 10 предметов бытовой техники, принадлежащей продавцу, в том числе микроволновку и домашний кинотеатр.