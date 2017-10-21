Два уральца завоевали медали на чемпионате мира по профмастерству в Абу-Даби

Сборная России на WorldSkills победила в общекомандном зачете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В ОАЭ завершился чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Как сообщается на сайте департамента информационной политики губернатора Свердловской области, на турнире в Абу-Даби сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Уральцы принесли национальной команде две медали: Леонид Шмаков завоевал "золото" в компетенции "Сетевое и системное администрирование", а Максиму Кадникову, выступавшему в компетенции "Электроника", присудили медальон за профессионализм.

– Мне отрадно сознавать, что Средний Урал внес большой вклад в достижение столь весомой победы. Участники от Свердловской области великолепно справились с поставленными задачами, продемонстрировали высокий уровень мастерства, в полной мере проявили свой интеллектуальный потенциал, – заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Всего в копилке сборной России 11 медалей и 21 медальон, что позволила нашей стране получить 5 место в медальном зачете.

На протяжении четырех дней за награды боролись представители 77 стран мира.

В чемпионате мира приняли участие 1300 конкурсантов.

Всего на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были представлены 52 компетенции.

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