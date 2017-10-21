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«Готовим сноуборд»: жители Екатеринбурга радуются первому снегу в социальных сетях

"Готовим сноуборд": жители Екатеринбурга радуются первому снегу в социальных сетях
16+
Фото: "Типичный Екатеринбург"/ВКонтакте
Зима пришла в столицу Урала в ночь на воскресенье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В воскресение, 22 октября, жители Екатеринбурга активно фотографируют заснеженный город. Зимние осадки "засыпали город в субботнюю ночь. Снимками делятся подписчики сообщества "Типичный Екатеринбург".

Горожане отмечают, что особенно много снега в Екатеринбурге было рано утром, а сейчас он начинает подтаивать. Для многих жители столицы Урала снег – это повод для большой радости.

– Уже можно готовить сноуборд к "покатушкам", – пишет любитель экстремальных видов спорта Николай.

Также в интернете активно переписываются автомобилисты – обсуждают, кто успел "переобуть" автомобили в зимнюю обувь, а кто еще нет.

  • Напоминаем, МЧС выступило с экстренным предупреждением на выходные.

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Игорь Труш, 22.10.2017, 10:28
Тэги: Погода
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