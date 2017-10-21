Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале

16+ Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Бахыш Керимов возвращался со смены и увидел пожар в частном доме. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017 В поселке Первомайский Каменского района сотрудник ДПС совершил героический поступок – спас семью из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. – Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инспектор ДПС выбил стекло в доме, разбудил спящих мужчину и женщину, от которых узнал, что внутри находятся еще четверо детей. – Младший лейтенант прошел в соседнюю комнату, нашел самых маленьких детей и вынес их дома, а затем вернулся за остальными. К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем, – добавили в свердловской полиции. Бахыш Керимов спас четверых детей. Сейчас в МВД готовят документы на представление Керимова к награде. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 22.10.2017, 14:31

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 22.10.2017, 14:31Тэги: Пожар Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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