Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017
В поселке Первомайский Каменского района сотрудник ДПС совершил героический поступок – спас семью из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
– Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инспектор ДПС выбил стекло в доме, разбудил спящих мужчину и женщину, от которых узнал, что внутри находятся еще четверо детей.
– Младший лейтенант прошел в соседнюю комнату, нашел самых маленьких детей и вынес их дома, а затем вернулся за остальными. К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем, – добавили в свердловской полиции.
Бахыш Керимов спас четверых детей.
- Сейчас в МВД готовят документы на представление Керимова к награде.
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