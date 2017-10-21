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Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале

Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале
16+
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Бахыш Керимов возвращался со смены и увидел пожар в частном доме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В поселке Первомайский Каменского района сотрудник ДПС совершил героический поступок – спас семью из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

– Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспектор ДПС выбил стекло в доме, разбудил спящих мужчину и женщину, от которых узнал, что внутри находятся еще четверо детей.

– Младший лейтенант прошел в соседнюю комнату, нашел самых маленьких детей и вынес их дома, а затем вернулся за остальными. К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем, – добавили в свердловской полиции.

Бахыш Керимов спас четверых детей.

  • Сейчас в МВД готовят документы на представление Керимова к награде.

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Игорь Труш, 22.10.2017, 14:31
Тэги: Пожар
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