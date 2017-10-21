Из-за снегопадов свердловское МЧС выпустило для водителей памятку по зимним поездкам

Спасатели советуют автолюбителям запастись лопатой и тушенкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В первый день серьезных снегопадов на Урале свердловское МЧС выпустило памятку по зимним поездкам для автолюбителей. Она опубликована на официальном сайте ведомства. Первый совет МЧС прост – если есть возможность, лучше никуда не ехать совсем.

– Просмотрите метеосводки и в случае прогноза неблагоприятных погодных явлений (сильный снег, метель), по возможности, отмените поездку, – говорится в памятке. – Если отменить поездку нельзя, изучите местность, по которой пройдет маршрут. Посмотрите, где находятся кафе и населенные пункты.

Также спасатели советуют запастись теплой одеждой, обувью, спальными мешками и одеялами. В багажник автомобиля стоит убрать лопату, буксировочный трос, фонарик и канистру с топливом. Не забывайте и о еде.

– Горячая еда и питье поможет вам не замерзнуть, поэтому стоит взять с собой термос, шоколад, банку тушенки. Возьмите туристическую горелку: она поможет обогреть салон автомобиля и приготовить горячий чай и еду, – добавили в МЧС.

И, конечно, спасатели не советуют отправляться в поездку без заряженного мобильного телефона.

Сегодня ночью в Екатеринбурге выпал снег.

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