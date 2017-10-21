За ночь ГИБДД поймала в Екатеринбурге девять пьяных водителей

Трое из них – рецидивисты без прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.10.2017

В ночь с субботы на воскресение инспекторы ГИБДД ловили в Екатеринбурге пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе операции "Стоп-Контроль" были обнаружены почти десять нетрезвых шоферов.

– Например, 18-летний молодой человек сел за руль подаренного родителями автомобиля после того, как выпил литра пива, – рассказывают в ГИБДД. – Водительское удостоверение он получил всего два месяца назад. Результат его освидетельствования – 0,210 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также ночью был задержан водитель, который и вовсе никогда не посещал автошколу.

– Он проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, и попытался скрыться, однако был задержан полицейскими на перекрестке улиц Токарей – Татищева. Выяснилось, что по Екатеринбургу он ездил на чужой машине, а водительских прав никогда не получал, – отметили в пресс-службе дорожной полиции.

Всего за ночь ГИБДД поймали девять пьяных водителей: шестеро из них первый раз были в таком состоянии за рулем, трое – рецидивисты. Еще пять водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

С начала года в Екатеринбурге случилось 482 ДТП, 56 человек погибли.

Пьяные водители устроили 23 аварии за это время, 6 человек погибли.

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