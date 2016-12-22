Екатеринбурженка вошла в топ-10 самых влиятельных фигур в российском искусстве

Директор филиала ГЦСИ Алиса Прудникова за год поднялась на 11 позиций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Директор Уральского филиала государственного центра современного искусства Алиса Прудникова заняла 10 место в рейтинге самых влиятельных фигур в российском искусстве. Список подготовлен 22 декабря 2016 года проектом «Артгид».

Всего в рейтинге 50 фамилий. Для голосования жюри предложили выбрать кандидатов из двух списков. В одном из них были имена кураторов, сотрудников музеев, чиновников, галеристов, издателей, арт-менеджеров. В другом — активно работавшие художники.

В 2015 году Алиса Прудникова занимала в списке 21-е место. После голосования в 2016 году позиции екатеринбурженки укрепились сразу на 11 пунктов.

— В ноябре 2016 года официально объявлено, что Прудникова возглавит дирекцию по региональному развитию РОСИЗО — то есть будет координировать деятельность существующих филиалов бывшего ГЦСИ. Также в этом году Прудникова стала членом правления Всемирной биеннальной ассоциации, — поясняется в списках рейтинга.